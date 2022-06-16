Philips представила проектор Screeneo U4

Компания Philips представила проектор Screeneo U4. Он выполнен в минималистичном дизайне в полностью матовом корпусе.

Проектор Philips Screeneo U4 обеспечивает невероятные впечатления и идеально подходит для любого помещения, будь то спальня, гостиная, офис или кабинета. Новинка позволяет проецировать изображение до 80 дюймов в формате True Full HD. Устройство поддерживает технологию HDR10 и XPR Screeneo U4 обеспечивая четкость изображения. Модель обеспечивает полное погружение в кино и музыку благодаря объемному звучанию и динамикам мощностью 2 по 15 Вт и звуковой системе 2.1.

Мощный светодиодный источник света гарантирует срок службы до 30 000 часов, при этом энергопотребление намного ниже, чем у обычного проектора. Screeneo U4 имеет два разъема HDMI 2.0, USB-A и разъем 3,5 мм. Проектор оснащен функцией автофокусировки и автокоррекции изображения на стене.

Philips Screeneo U4 доступен для предварительного заказа по цене от 599 евро исключительно на Indiegogo.