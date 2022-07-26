Philips выпускает портативный монитор 16B1P3302 для рабочих задач

Philips объявила о выпуске портативного монитора 16B1P3302.

Новинка выполнена в минималистичном дизайне. Он оснащен 16-дюймовой панелью IPS LED с широкими углами обзора. Дисплей предлагает соотношение сторон 16: 9 и разрешение Full HD (1920 x 1080). Philips 16B1P3302 обладает всеми функциями, необходимыми для продуктивной работы как дома так и в офисе или в дороге.

Эргономичная подставка обеспечивает регулировку наклона до 90 градусов.

Philips поддерживает передачу видео через порт USB-C, что позволяет просматривать видео высокого разрешения со смартфона или ноутбука. Монитор можно легко заряжать от ноутбука с помощью одного кабеля USB-C.

Philips 16B1P3302 поступит в продажу по цене 259 евро.
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