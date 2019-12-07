Philips выпустила безрамочный монитор

Philips 276C8 выглядит великолепно благодаря своей конструкции с нулевой рамкой. Монитор очень тонкий всего 6,1 мм. Благодаря сочетанию этой стильной и тонкой панели, а также геометрической конструкции подставки монитор признан лучшим по дизайну и бизнесу, получив награду Red Dot Design Award.

Монитор оснащен множеством инновационных технологий, обеспечивающих потрясающие изображения и высокую производительность в 3D-графике, фотографиях, фильмах и многом другом. Разрешение CrystalClear 2560 × 1440 оживляет изображения, а панель IPS обеспечивает широкие углы обзора и высокую точность цветопередачи благодаря технологии Ultra Wide-Color.

Philips 276C8 имеет поддержку технологии AMD FreeSync. Частота обновления экрана 75 Гц, а время отклика составляет 4 мс. Модель оборудована соединением USB 3.2 Type-C, а поддержка HDR 10 обеспечит захватывающий просмотр фильмов и видео. Philips 276C8 монитор станет доступен в декабре за 329 евро.