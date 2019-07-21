Пылесос Philips SpeedPro Aqua 3 в 1

Беспроводным вертикальным пылесосом Philips SpeedPro Aqua "3 в 1" можно пылесосить и делать влажную уборку одновременно. При движении вперед пылесос убирает пыль, крошки, волосы, шерсть и пр., а затем протирает уже очищенную поверхность специальной насадкой из микрофибры.

Система контролирует количество поступающей воды в течение всего процесса, а в режиме AquaBoost поток жидкости увеличивается. Пылесос можно простым движением превратить в ручной.Так будет удобнее справляться с грязью, которая копится на мебели или убирать автомобиль: встроенная щетка и щелевая насадка помогут очистить труднодоступные места.

В комплекте SpeedPro Aqua "3 в 1" также есть насадка для сухой уборки, которая всасывает на 180° – с ее помощью можно легко очистить пол рядом с плинтусом и в других труднодоступных участках.Она оборудована LED-подсветкой, для того, чтобы пользователь смог увидеть мелкую грязь и пыль, которые обычно остаются незамеченными.

Заряда SpeedPro Aqua хватает до 50 минут работы: можно забыть о проводах и не волноваться, что прибор разрядится в процессе уборки. Пылесос SpeedPro Aqua оборудован двигателем PowerBlade и технологией PowerCyclone 7, которые обеспечивают стабильную и высокоэффективную работу. PowerBlade отвечает за высокую скорость подачи воздуха, а PowerCyclone 7 мгновенно отделяет пыль от воздуха, что позволяет поддерживать максимально высокую эффективность надолго.

Система фильтрации SpeedPro Aqua возвращает в двигатель только чистый воздух – это защищает его внутренние элементы. Пылесос выполнен из качественных и долговечных деталей, поэтому не нужно беспокоиться о сроке службы гаджета.