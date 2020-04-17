Пылесосы Eufy RoboVac в сети DNS стали доступны в рамках распродажи

Anker Innovations понимает, что на самоизоляции нужно не только удалённо работать, но и постоянно делать уборку дома. Поэтому идёт навстречу тем, кто оказался в вынужденном заточении. Чтобы сэкономить время для более важных вещей Anker предлагает доверить регулярную уборку роботам-пылесосам и вместе с торговой сетью DNS устраивает распродажу двух популярных моделей Eufy RoboVac.

Со скидкой в сети DNS можно приобрести модели Eufy RoboVac 35C (17 990 рублей вместо 19 999 рублей) и Eufy RoboVac G10 Hybrid (19 990 рублей вместо 22 999 рублей). Акция продлится с 11.04 по 26.04. Есть время принять решение и оформить заказ на сайте ДНС. Можно выбрать доставку домой или забрать товар в пункте выдачи.