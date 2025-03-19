Pixel 10 получит совершенно новый чип Tensor G5

Сегодня информационное издание Android Authority сообщило весьма интересные подробности о кастомном чипе Tensor G5 для будущей серии Pixel 10. Информация издания подтверждает слухи инсайдеров о том, что G5 будет разработан Google и произведён TSMC, а не Samsung. Например, теперь Tensor G5 будет производиться по 3-нм техпроцессу TSMC, и в нём будут использованы ядра Arm Cortex. Основное отличие G5 заключается в том, что Google выбрала графический ускоритель IMG DXT от Imagination Technologies, который заменит Arm Mali-G715 MP7 из Tensor G4. Ещё одним важным изменением станет полностью кастомный процессор обработки изображения, который заменит частично кастомные решения предыдущих моделей, использующих модифицированные решения от Samsung с блоками, спроектированными Google.

С момента перехода на чипы Tensor, Google не использовала полностью кастомные чипы в своих смартфонах Pixel, поэтому это нововведение обещает существенно улучшить качество съёмки. Кроме того, ожидается, что Google внедрит кастомный контроллер памяти, кэш на системном уровне и новые модули питания. Компания также откажется от собственного видеокодека BigWave AV1 и MFC от Samsung, отдав предпочтение WAVE677DV от Chips&Media, который поддерживает кодирование и декодирование в форматах AV1, VP9, HEVC и H.264. Чип Tensor G5 также, вероятно, получит компоненты сторонних производителей для интерфейсов USB, PCIe, I3C, DisplayPort, флеш-памяти и памяти LPDDR5x.
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