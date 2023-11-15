Pixel 8a появился на первых фотографиях

Несмотря то, что в сети достаточно давно гуляют слухи об отказе компании Google от доступного смартфона нового поколения, похоже, что Pixel 8a всё-таки выйдет в обозримом будущем. Всё дело в том, что в сети появились первые заготовки корпуса нового смартфона, который должен поступить в продажу в ближайшем будущем. Безусловно, пока что рано говорить о том, что этот смартфон будет выпущен в текущем году или в начале следующего, потому что от заготовки до готового смартфона обычно проходит очень много времени. Кроме того, алюминиевая заготовка, которую инсайдеры представили миру, не раскрывает большинства деталей и технических характеристик устройства. Однако это хороший индикатор того, что смартфон на самом деле существует, и мы можем увидеть его в ближайшем будущем в роде самого доступного устройства из всех, которые были разработаны компанией Google.

Также стоит напомнить, что совсем недавно смартфон Pixel 8a появился в базе данных Geekbench — он оснащён уникальной версией процессора Tensor G3, но, безусловно, производитель будет урезать определённые функции гаджета, чтобы он не конкурировал с основным флагманом. Это вполне понятно, потому что производитель и так не может похвастаться невероятными продажами на современном рынке, что уж говорить о конкуренции внутри модельного ряда. Но для фанатов смартфонов Google это отличная новость, потому что доступная версия точно будет и она откроет доступ к множеству новых и интересных функций.
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