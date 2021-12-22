Pixel Watch будет работать на процессоре Exynos

В недавнем отчете Google, были обнаружены упоминания «PIXEL_EXPERIENCE_WATCH», которые не только подтверждают, что умные часы носят название Pixel, но и предполагают, что умные часы Pixel получат функции Wear OS, эксклюзивные для нового носимого устройства.

Помимо названия и функций Pixel, Wear OS 3 получит самое последнее обновление для Google Assistant, которое сможет понимать голосовые запросы и выполнять задачи в автономном режиме. Эта возможность в настоящее время зарезервирована только для некоторых смартфонов Pixel.

Кроме того, недавний выпуск эмулятора Wear OS 3 показал, что Google Assistant может выглядеть как на следующем изображении. Вместо того, чтобы занимать весь экран во время голосового запроса, он просто отображает четырехцветные цвета Google в виде дуги в нижней части экрана.

В отчете упоминается, что процессор Exynos для Pixel Watch, скорее всего, рассматривает возможность обработки речи на устройстве с помощью обновленного Google Assistant. Ожидается, что Google Pixel Watch появится где-то в 2022 году.