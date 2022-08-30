Pixel Watch будут стоить 399 долларов

На бумаге мы должны чувствовать, что Pixel Watch имеют конкурентоспособную цену, но мы не знаем, как они будут работать, как долго они прослужат или с какими проблемами пользователи столкнутся после запуска, поэтому мы не можем комментировать их цену в 399 долларов на данный момент. Большинство проблем начнут появляться в будущем, сейчас назвать цену адекватной или нет невозможно. Что мы можем прокомментировать, так это потенциальный месяц запуска. Судя по всему, Pixel Watch будут выпущены вместе с Pixel 7 и Pixel 7 Pro. Это означает, что в графике запуска не будет разрыва, и все три продукта, скорее всего, будут выпущены на одном мероприятии. Эта стратегия имеет смысл, поскольку она потребует ненужной траты времени и ресурсов со стороны Google на запуск одного продукта отдельно от остальных. Осталось только дождаться презентации.