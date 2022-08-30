Pixel Watch будут стоить 399 долларов

Ранее мы узнали, что Pixel Watch будут доступны как в варианте только с Wi-Fi, так и в варианте LTE. Источник 9to5Google, знакомый с планами Google, утверждает, что сотовая версия умных часов будет стоить в США 399 долларов. Есть вероятность, что цены будут пересмотрены до официального релиза, но эта цифра выглядит более чем разумной. Если мы сравним цены с другими игроками, которые уже вышли на рынок, Pixel Watch находятся между Apple Watch Series 7 и Samsung Galaxy Watch 5. Напомним, что Apple Watch Series 7 стоят столько же, но речь идёт о варианте без LTE, тогда как Galaxy Watch 5 доступны за 279 долларов, а Galaxy Watch 5 Pro — за 449 долларов.

На бумаге мы должны чувствовать, что Pixel Watch имеют конкурентоспособную цену, но мы не знаем, как они будут работать, как долго они прослужат или с какими проблемами пользователи столкнутся после запуска, поэтому мы не можем комментировать их цену в 399 долларов на данный момент. Большинство проблем начнут появляться в будущем, сейчас назвать цену адекватной или нет невозможно. Что мы можем прокомментировать, так это потенциальный месяц запуска. Судя по всему, Pixel Watch будут выпущены вместе с Pixel 7 и Pixel 7 Pro. Это означает, что в графике запуска не будет разрыва, и все три продукта, скорее всего, будут выпущены на одном мероприятии. Эта стратегия имеет смысл, поскольку она потребует ненужной траты времени и ресурсов со стороны Google на запуск одного продукта отдельно от остальных. Осталось только дождаться презентации.
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