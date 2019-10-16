Pixelbook Go - попытка Google привлечь бюджетных потребителей

2019-10-16, Автор - Салават Шайхутдинов; Продукт - Pixelbook Go; [77]
Компания Google из Маунтин-Вью представила Pixelbook Go, гораздо более дешевое обновление оригинального дорогого Pixelbook от 2017 года. Новый Pixelbook Go не является революцией, он не складывается, как оригинальный Pixelbook, и не является планшетным компьютером с присоединяемой клавиатурой, такой как дефектный планшет Pixel Slate.

Снаружи Pixelbook Go сделан из магния, а не из алюминия. Google говорит, что магний имеет лучшее отношение прочности к телу. Дно имеет прорезиненную, ребристую текстуру, которая облегчает захват ноутбука, особенно в сочетании с закругленными углами. Экран Pixelbook Go - это 13,3-дюймовый экран с разрешением 1080p или «Молекулярным дисплеем» 4K. Pixelbook Go имеет соотношению 16: 9. Есть также два порта USB-C для зарядки (включая быструю зарядку) и разъем для наушников.

С другой стороны, он не имеет слотов для SD-карт для расширения памяти, ни датчика отпечатков пальцев. Но можно использовать датчик отпечатков пальцев телефона Android для биометрической аутентификации. Существует также чип безопасности Google Titan C для дополнительной защиты устройства. Что касается производительности, имеет процессор Intel 8-го поколения Core m3, i5 или i7. Следует отметить, что это версии чипов серии Y. Тем не менее, ChromeOS - довольно легкая операционная система, и ей не нужно много энергии.

Цена:

  • 649 $: Intel Core m3, 8 ГБ ОЗУ, 64 ГБ SSD, экран 1080p
  • 849 $: Intel Core i5, 8 ГБ ОЗУ, 128 ГБ SSD, экран 1080p
  • $ 999: Intel Core i5, 16 ГБ ОЗУ, 128 ГБ SSD, экран 1080p
  • 1399 долларов: Intel Core i7, 16 ГБ ОЗУ, 256 ГБ SSD, экран 4K

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