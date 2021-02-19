Pixio анонсировала игровой монитор PX259 Prime с частотой 280 Гц

Компания Pixio планирует выпустить игровой монитор с высокой частотой обновления 280 Гц и временем отклика 1 мс.

Монитор PX259 Prime оснащается IPS-панелью (AH-VA) с разрешением FullHD. Панель покрывает до 99% цветовой гаммы sRGB, коэффициент контрастности составляет 1000: 1, а яркость 350 кд/м2. Pixio PX259 Prime поддерживает технологию AMD Radeon FreeSync Premium для обеспечения наилучшего игрового процесса.

Модель имеет на задней панели крепление под VESA 75 на 75 мм. Эргономичная подставка обеспечивает регулировку угла наклона монитора. С помощью разъема DisplayPort 1.2 достигается частота обновления 280 Гц, есть порт HDMI 2.0, порт USB-A и разъем для наушников 3,5 мм.

Монитор Pixio PX259 Prime оценен в 299 долларов.