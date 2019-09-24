Пять лучших производителей гитар

2019-09-24, Автор - Владимир Байзаров; [48]
Гитара неспроста является одним из самых популярных музыкальных инструментов. Во многом это связано с тем, что её легко освоить в базовом обучении. Даже несколько аккордов позволят вам исполнить простенькую песню. Но, прежде чем играть на гитаре, нужно её купить. А чтобы вам было легче сделать выбор, мы расскажем о самых популярных производителях этого музыкального инструмента.

Кстати, если вы собираетесь сколотить рок -группу, то вам понадобятся не только гитары, но и немало другого музыкального оборудования, таких как ударная установка, микрофон, сплиттер и прочее. Здесь мы как всегда рекомендуем выбирать проверенные интернет-магазины, вроде 4club.

Gibson

Об этом легендарном производителе слышал каждый гитарист. Gibson специализируется на акустических и классических гитарах высочайшего качества звучания и отделки, а потому цена на их инструменты кусается. Одной из самых интересных классических моделей является 1932 L-00 Vintage Acoustic Guitar 30's, которая может похвастаться глубокими басами и чистотой звука. Также отметим серию студийных гитар Songwriter, которую выбирают апологеты быстрой игры и линейку Hummingbird, которую предпочитали легендарные музыканты 60-х.

Fender

Это не менее культовая фирма, чем предыдущая. Например, Stratocaster давно стал мерилом для электрогитар. Производитель может предложить отличные модели, доступные по цене начинающим музыкантам. К примеру, классические гитары Nylon идеально подойдут для новичков. Для стальных струн лучше подойдут дорожные гитары Travel, компактные Parlor, Jumbo для любителей ретро или профессиональные модели Concert.

Yamaha

Эта японская фирма может похвастаться огромным ассортиментом, начиная от ученических и заканчивая самыми профессиональными моделями. Популярность ей принесли гитары FG, которые отличались высоким качеством звучания и доступной ценой. Сейчас музыканты могут выбирать из серии L, которая отличается ручной сборкой, гитар CPX с богатыми низами и четким звуком, а также классических моделей F и FX, созданных для новичков.

Ibanez

Гитары этого японского производителя относятся к начальному и среднему ценового сегменту и в основном нравятся любителям нестандартного исполнения. Чего только стоит, например, серия Talman или искусственно состаренные инструменты Artwood Vintage Thermo Aged.

Epiphone

Когда-то эта фирма успешно конкурировала с Fender и Gibson, а на её инструментах играл Джон Леннон, но сейчас это бюджетное подразделение Gibson с производством в Китае. Впрочем, если вы новичок или любитель, то трехчетвертные и полноразмерные акустические модели Epiphone подойдут вам идеально благодаря отличному исполнению и скромной цене.


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