Планшет Acer Iconia V11 оценили в 230 евро

Компания Acer пополнила ассортимент планшетов моделями Iconia V12 и Iconia V11, которые основаны на 6-нанометровом процессором MediaTek Helio G99 с тактовой частотой до 2,2 ГГц и графическим ускорителем Mali-G57 MP2. Новинки оснастили 11,97 и 10,94-дюймовыми экранами с соотношением сторон 16:10, разрешением до 2K и кадровой частотой 90 Гц, 8 ГБ оперативной памяти DDR4, 256 ГБ флеш-памяти, слотом для карты памяти microSD, 8-Мп основной и 5-Мп фронтальной камерами, батареей ёмкостью 8000 мАч, адаптерами беспроводной связи Wi-Fi 6 и Bluetooth 5.2, опциональным модемом 4G LTE, корпусом из алюминиевого сплава толщиной и комплектным магнитным чехлом-книжкой. Планшеты оценены на европейском рынке в 230 и 290 евро соответственно.