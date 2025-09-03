Планшет Acer Iconia X12 оценили в 280 евро

Компания Acer представила планшет Iconia X12, который основан на 6-нанометровом процессоре MediaTek Helio G99 с тактовой частотой до 2,2 ГГц и графическим ускорителем Mali-G57 MP2. Новинка также получила 12,6-дюймовый AMOLED-экран с разрешением 2560:1600 пикселей, соотношением сторон 16:10 и яркостью до 400 нит, до 8 ГБ ОЗУ LPDDR4X и до 256 ГБ встроенной памяти UFS, тыльную камеру на 13 Мп, селфи-камеру разрешением 5 Мп, четыре стереодинамика, батарею ёмкостью 8000 мАч, слот для карты памяти microSD, корпус толщиной 6,5 мм и массой 500 граммов, а также магнитную подставку, съёмную клавиатуру и активный стилус, которые приобретаются отдельно. Планшет появится в продаже в Европе по цене от 280 евро.