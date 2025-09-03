Планшет Acer Iconia X12 оценили в 280 евро

Компания Acer представила планшет Iconia X12, который основан на 6-нанометровом процессоре MediaTek Helio G99 с тактовой частотой до 2,2 ГГц и графическим ускорителем Mali-G57 MP2. Новинка также получила 12,6-дюймовый AMOLED-экран с разрешением 2560:1600 пикселей, соотношением сторон 16:10 и яркостью до 400 нит, до 8 ГБ ОЗУ LPDDR4X и до 256 ГБ встроенной памяти UFS, тыльную камеру на 13 Мп, селфи-камеру разрешением 5 Мп, четыре стереодинамика, батарею ёмкостью 8000 мАч, слот для карты памяти microSD, корпус толщиной 6,5 мм и массой 500 граммов, а также магнитную подставку, съёмную клавиатуру и активный стилус, которые приобретаются отдельно. Планшет появится в продаже в Европе по цене от 280 евро.

Razer Kishi V3 Pro XL поддерживает даже iPad Pro…
С сегодняшнего дня iPad Mini — далеко не самый крупный планшет, который можно вставить в мобильный геймпа…
Стартовали продажи OnePlus Pad 3 на Яндекс.Маркет…
OnePlus запускает в продажу свой новый планшет Pad 3, представляющий собой глобальную адаптацию модели On…
Планшет HUAWEI MatePad Pro 12,2″ оценили в 70 тысяч рублей …
Компания HUAWEI выпустила в российскую продажу планшет MatePad Pro 12,2″, который оценен в рамках промоак…
Планшет Infinix XPAD GT оценен в 36 тысяч рублей …
Компания Infinix выпустила на российский рынок планшет XPAD GT, в основе которой лежит старенький, но еще…
Планшет Redmi Pad 2 выпустили в России…
Отечественные ритейлеры выпустили в продажу планшеты Redmi Pad 2 и Redmi Pad 2 4G, которые оценены в 16 и…
Планшет Samsung Galaxy Tab S11 Ultra протестировали в бенчма…
В базе данных популярного бенчмарка Geekbench обнаружились результаты тестирования топового планшета Sams…
Планшет Honor Magic Pad 3 получит IPS-экран…
Компания Honor опубликовала тизер, раскрывающий дизайн грядущего планшета Magic Pad 3. Отметим квадратный…
Представлен недорогой планшет OnePlus Pad Lite…
Компания OnePlus пополнила ассортимент планшетов моделью Pad Lite, которая основана на 6-нанометровой одн…
Недорогой планшет для детей дошкольного возраста. Обзор Digma Kids A7Недорогой планшет для детей дошкольного возраста. Обзор Digma Kids A7
Чем порадовать близких на Новый годЧем порадовать близких на Новый год
Digma Kids A10 4G обзор и тесты. Доступный детский планшетDigma Kids A10 4G обзор и тесты. Доступный детский планшет
Обзор HUAWEI MatePad 11,5 (2025) PaperMatte: новее значит лучшеОбзор HUAWEI MatePad 11,5 (2025) PaperMatte: новее значит лучше
Главный планшет 2024 года. Обзор Huawei MatePad Pro 12,2Главный планшет 2024 года. Обзор Huawei MatePad Pro 12,2"
МегаОбзор
ЭЛ № ФС 77 - 68301. Выходные данные СМИ МегаОбзор
2006-2025
© MegaObzor