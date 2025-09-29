Планшет HONOR MagicPad 3 Pro получит 165-Гц экран

Авторитетный инсайдер Digital Chat Station опубликовал качественные изображения и подробности о планшете HONOR MagicPad 3 Pro, который будет представлен в следующем месяце. Итак, аппарат оснастят флагманским 3-нанометровым процессором Qualcomm Snapdragon 8 Elite Gen 5 с тактовой частотой до 4,6 ГГц, 13,3-дюймовым LCD-экраном с разрешением 3200:2136 точек (формат 3,2K), кадровой частотой 165 Гц и технологиями защиты зрения, фирменным чипом E2 для оптимизации энергопотребления, батареей ёмкостью 12450 мАч, предустановленной прошивкой MagicOS 10, серой, белой и бежевой расцветками, а также сдвоенной основной камерой с светодиодной вспышкой.

