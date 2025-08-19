Планшет HONOR Pad X7 оценили в 11 тысяч рублей

Компания HONOR выпустила в российскую продажу планшет Pad X7, который стоит 11, 13 и 14 тысяч рублей за версии с 4/64 ГБ, 4/128 ГБ и 6/128 ГБ оперативной и флеш-памяти соответственно. Напомним, что планшет получил 8,7-дюймовый IPS-дисплей с разрешением 1340:800 пикселей, частотой обновления 90 Гц и яркостью 625 нит, 6-нанометровый процессор Qualcomm Snapdragon 680 с тактовой частотой до 2,4 ГГц, основную камеру разрешением 8 Мп, фронтальную камеру на 5 Мп, аккумулятор ёмкостью 7020 мАч, операционную систему Android 15 и корпус толщиной 7,99 мм и массой 365 граммов.

