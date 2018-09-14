Планшет Huawei MediaPad M5 lite оценен в 20 тысяч рублей

Компания Huawei представила планшет Huawei MediaPad M5 lite, одной из особенностей которого стал стилус M-Pen lite. Последний имеет 2048 степеней чувствительности к нажиму. Новинку также оснастили 10,1-дюймовым IPS дисплеем разрешением 1920:1200 пикселей с поддержкой технологии ClariVu 5.0, 3 ГБ оперативной и 32 ГБ флеш-памяти, четырьмя аудио-динамиками Harman Kardon, набором аудио эффектов 3D Surround и поддержкой технологии улучшения качества звука Huawei Histen 5.0. Версия с LTE-модемом оценена в 26 000 рублей, а модель Huawei MediaPad М5 lite Wi-Fi – 19 990 рублей.