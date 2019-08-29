Планшет Huawei MediaPad M6 Turbo Edition получил жидкостное охлаждение

Компания Huawei представила планшет Huawei MediaPad M6 Turbo Edition, который выйдет в версиях с 4G LTE и только с Wi-Fi по цене 419 и 377 долларов. Новинку оснастили 8,4-дюймовым IPS-дисплеем с разрешением 2560:1600 пикселей и поддержкой Dolby Vision, фирменным процессором Kirin 980, 6 ГБ оперативной и 128 ГБ флэш-памяти, 13 Мп основной камерой с оптикой F/1,8, фронтальной камерой на 8 Мп, стереодинамиками с поддержкой Dolby Atmos, жидкостным охлаждением, аккумулятором на 6100 мАч, а также предустановленной фирменной оболочкой EMUI 9.1 на базе операционной системы Android 9 Pie.