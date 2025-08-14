Планшет Lenovo Tab оценен в 125 долларов

Компания Lenovo пополнила ассортимент планшетов моделью Lenovo Tab, которая обойдется на дебютном индийском рынке в эквивалент 125, 135 и 150 долларов за конфигурации с 64, 128 и 64 ГБ (LTE) флеш-памяти соответственно.

Новинку также оснастили 10,1-дюймовым IPS LCD-дисплеем с разрешением 1920:1200 точек, кадровой частотой 60 Гц, пиковой яркостью 400 нит и 74% покрытием цветовой палитры NTSC, металлическим корпусом, двумя стереодинамиками с поддержкой Dolby Atmos, 12-нанометровой однокристальной системой MediaTek Helio G85 с тактовой частотой до 2 ГГц, 4 ГБ ОЗУ LPDDR4x, встроенной памятью eMMC 5.1, слотом для карты памяти microSD-карт, предустановленной ОС Android 14, тыльной камерой на 8 Мп, селфи-камерой разрешением 5 Мп, 3,5-мм гнездом для наушников, адаптерами беспроводной связи Wi-Fi 802.11 ac (2,4 и 5 ГГц) и Bluetooth 5.3, разъемом USB-C 2.0, батареей ёмкостью 5100 мАч и поддержкой 15-Вт быстрой проводной зарядки.