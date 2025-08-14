Планшет Lenovo Tab оценен в 125 долларов

Компания Lenovo пополнила ассортимент планшетов моделью Lenovo Tab, которая обойдется на дебютном индийском рынке в эквивалент 125, 135 и 150 долларов за конфигурации с 64, 128 и 64 ГБ (LTE) флеш-памяти соответственно.

Новинку также оснастили 10,1-дюймовым IPS LCD-дисплеем с разрешением 1920:1200 точек, кадровой частотой 60 Гц, пиковой яркостью 400 нит и 74% покрытием цветовой палитры NTSC, металлическим корпусом, двумя стереодинамиками с поддержкой Dolby Atmos, 12-нанометровой однокристальной системой MediaTek Helio G85 с тактовой частотой до 2 ГГц, 4 ГБ ОЗУ LPDDR4x, встроенной памятью eMMC 5.1, слотом для карты памяти microSD-карт, предустановленной ОС Android 14, тыльной камерой на 8 Мп, селфи-камерой разрешением 5 Мп, 3,5-мм гнездом для наушников, адаптерами беспроводной связи Wi-Fi 802.11 ac (2,4 и 5 ГГц) и Bluetooth 5.3, разъемом USB-C 2.0, батареей ёмкостью 5100 мАч и поддержкой 15-Вт быстрой проводной зарядки.
Планшет Lenovo Xiaoxin AI Tablet Pro GT показали на фото …
Компания Lenovo опубликовала фотографии планшета Xiaoxin AI Tablet Pro GT, официальный релиз которого ожи…
Планшет Redmi Pad 2 выпустили в России…
Отечественные ритейлеры выпустили в продажу планшеты Redmi Pad 2 и Redmi Pad 2 4G, которые оценены в 16 и…
Планшет Lenovo Xiaoxin AI Tablet Pro GT готов к выходу …
Компания Lenovo объявила, что уже в ближайшее время будет представлен планшет Xiaoxin AI Tablet Pro GT. Э…
Официально: Lenovo Xiaoxin Tablet Pro GT получит 68-Вт заряд…
Компания Lenovo продолжает раскрывать характеристики планшета Xiaoxin Tablet Pro GT, официальная презента…
Официально: OnePlus Pad 3 готов к выходу …
Компания OnePlus объявила, что официальная презентация планшета OnePlus Pad 3 состоится 5 июня. Производи…
Razer Kishi V3 Pro XL поддерживает даже iPad Pro…
С сегодняшнего дня iPad Mini — далеко не самый крупный планшет, который можно вставить в мобильный геймпа…
Представлен планшет Acer Iconia Tab iM11…
Компания Acer пополнила ассортимент планшетов моделью Iconia Tab iM11, которая оценена на дебютном индийс…
Официально: iQOO Pad 5 Pro получит SoC Dimensity 9400+…
Компания iQOO объявила, что планшет iQOO Pad 5 Pro будет основан на 3-нанометровой однокристальной систем…
Digma Kids A10 4G обзор и тесты. Доступный детский планшетDigma Kids A10 4G обзор и тесты. Доступный детский планшет
Недорогой 11-дюймовый планшет. Обзор Digma Pro EdgeНедорогой 11-дюймовый планшет. Обзор Digma Pro Edge
Флагманский планшет для дома и офиса. Обзор HONOR MagicPad 2Флагманский планшет для дома и офиса. Обзор HONOR MagicPad 2
Главный планшет 2024 года. Обзор Huawei MatePad Pro 12,2Главный планшет 2024 года. Обзор Huawei MatePad Pro 12,2"
Обзор HUAWEI MatePad 11,5 (2025) PaperMatte: новее значит лучшеОбзор HUAWEI MatePad 11,5 (2025) PaperMatte: новее значит лучше
МегаОбзор
ЭЛ № ФС 77 - 68301. Выходные данные СМИ МегаОбзор
2006-2025
© MegaObzor