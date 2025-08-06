Планшет Lenovo Xiaoxin Tablet 11 5G оценен в 220 долларов Компания Lenovo пополнила ассортимент планшетов моделью Xiaoxin Tablet 11 5G, которая может похвастаться поддержкой сотовых сетей пятого поколения. Новинка также получила 11-дюймовый экран с разрешением 2,5K, кадровой частотой 90 Гц, яркостью 500 нит и двойной сертификацией защиты зрения TÜV Rheinland, 6-нанометровую платформу MediaTek Dimensity 6300 с тактовой частотой до 2,4 ГГц и графическим ускорителем Mali-G57 MP2, 8 ГБ оперативной и 256 ГБ флеш-памяти, слот для карты памяти TF, корпус толщиной 7,15 мм, четыре динамика с поддержкой Dolby Atmos и батарею ёмкостью 7040 мАч. Цена планшета на дебютном китайском рынке составляет эквивалент 220 долларов. Автор - Владимир Байзар . Размещено: Вчера 22:51 . Lenovo Xiaoxin Tablet 11 5G

Планшет OPPO Pad SE выпустили в Индии …

Компания OPPO выпустила на индийский рынок планшет Pad SE, который в мае этого года дебютировал в Китае. … Компания OPPO выпустила на индийский рынок планшет Pad SE, который в мае этого года дебютировал в Китае. …

Планшет Nubia Pad Pro готов к европейскому релизу …

Сетевые источники сообщают о скором европейском релизе планшета Nubia Pad Pro, который вышел в Китае в ко… Сетевые источники сообщают о скором европейском релизе планшета Nubia Pad Pro, который вышел в Китае в ко…

Honor представила планшет Pad X7…

Honor довольно тихо и без лишнего шума в интернете представила новый планшет Pad X7 — не стоит его путать… Honor довольно тихо и без лишнего шума в интернете представила новый планшет Pad X7 — не стоит его путать…

Планшет HONOR MagicPad 3 оценили в 420 долларов …

Компания HONOR объявила о выпуске планшета MagicPad 3, который основан на 4-нанометровой однокристальной … Компания HONOR объявила о выпуске планшета MagicPad 3, который основан на 4-нанометровой однокристальной …

Планшет Xiaomi Pad 7 Ultra получил 14-дюймовый OLED-экран…

Компания Xiaomi представила флагманский планшет Pad 7 Ultra, который основан на фирменной 3-нанометровой … Компания Xiaomi представила флагманский планшет Pad 7 Ultra, который основан на фирменной 3-нанометровой …

Официально: iQOO Pad 5 Pro получит SoC Dimensity 9400+…

Компания iQOO объявила, что планшет iQOO Pad 5 Pro будет основан на 3-нанометровой однокристальной систем… Компания iQOO объявила, что планшет iQOO Pad 5 Pro будет основан на 3-нанометровой однокристальной систем…

Планшет HONOR Tablet 10 показали на рендерах …

Компания HONOR опубликовала качественные изображения планшета HONOR Tablet 10, который еще не был предста… Компания HONOR опубликовала качественные изображения планшета HONOR Tablet 10, который еще не был предста…