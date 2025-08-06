Планшет Lenovo Xiaoxin Tablet 11 5G оценен в 220 долларов

Компания Lenovo пополнила ассортимент планшетов моделью Xiaoxin Tablet 11 5G, которая может похвастаться поддержкой сотовых сетей пятого поколения. Новинка также получила 11-дюймовый экран с разрешением 2,5K, кадровой частотой 90 Гц, яркостью 500 нит и двойной сертификацией защиты зрения TÜV Rheinland, 6-нанометровую платформу MediaTek Dimensity 6300 с тактовой частотой до 2,4 ГГц и графическим ускорителем Mali-G57 MP2, 8 ГБ оперативной и 256 ГБ флеш-памяти, слот для карты памяти TF, корпус толщиной 7,15 мм, четыре динамика с поддержкой Dolby Atmos и батарею ёмкостью 7040 мАч. Цена планшета на дебютном китайском рынке составляет эквивалент 220 долларов.

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