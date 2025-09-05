Планшет Lenovo Yoga Tab оценили в 550 долларов

Компания Lenovo пополнила ассортимент планшетов моделью Yoga Tab, которая базируется на производительной однокристальной системе Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3. Новинку также оснастили 11,1-дюймовым экраном PureSight Pro с разрешением 3200:2000 точек, кадровой частотой 144 Гц, пиковой яркостью 800 нит и поддержкой фирменного стилуса Tab Pen Pro, цельнометаллическим корпусом массой 458 граммов, 12 ГБ оперативной и 256 ГБ флеш-памяти, АКБ ёмкостью 8860 мАч, поддержкой 68-Вт быстрой проводной зарядки, акустической системой с четырьмя динамиками и поддержкой Dolby Atmos, сдвоенной основной камерой с модулями на 13 Мп и 2 Мп (макро), селфи-камерой разрешением 13 Мп, поддержкой функции искусственного интеллекта и операционной системой Android 15 «из коробки». Цена планшета на глобальном рынке составляет 550 долларов.