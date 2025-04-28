Планшет Nubia Pad Pro оценили в 385 долларов

Бренд Nubia объявил о выпуске на дебютный китайский рынок планшета Nubia Pad Pro, который основан на производительном 4-нанометровом процессоре Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3 c тактовой частотой до 3,3 ГГц и графическим адаптером Adreno 750.

Новинку также оснастили ОЗУ LPDDR5X и встроенной памяти UFS 4.0, многослойной системой охлаждения, 10,9-дюймовым экраном с разрешением 2880:1800 точек (формат 2.8K), частотой обновления изображения 144 Гц и частотой дискретизации касания 840 Гц, четырехканальными динамиками с поддержкой звуковых эффектов dtsX, корпусом толщиной 7,3 мм и массой 523 грамма, батареей ёмкостью 10100 мАч и поддержкой 66-Вт проводной быстрой зарядки. Планшет оценен от 385 до 550 долларов за конфигурации от 8/256 ГБ до 16 ГБ/1 ТБ ОЗУ и флеш-памяти соответственно.