Планшет Nubia Pad Pro появился в продаже

Бренд Nubia дал старт китайским продажам планшета Nubia Pad Pro, который был представлен неделю назад. За новинку просят от 2800 до 4000 юаней (около 31500 и 45000 рублей) за конфигурации с 8/256 ГБ и 16 ГБ/1 ТБ оперативной и встроенной памяти соответственно.

Напомним, что планшет получил восьмиядерную однокристальную систему Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3 c максимальной частотой 3,3 ГГц и графикой Adreno 750, ОЗУ стандарта LPDDR5X, флеш-память UFS 4.0, многослойную систему охлаждения, 10,9-дюймовый дисплей с разрешением 2880:1800 пикселей, кадровой частотой 144 Гц и частотой дискретизации касания 840 Гц, четырехканальные динамики с поддержкой звуковых эффектов dtsX, корпус толщиной 7,3 мм, АКБ ёмкостью 10100 мАч и поддержку проводной зарядки мощностью 66 Вт.
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