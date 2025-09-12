Планшет OPPO Pad 5 получит флагманский процессор

Авторитетный информатор Digital Chat Station опубликовал изображение и подробности о характеристиках флагманского планшета OPPO Pad 5, релиз которого ожидается в ближайшее время. Итак, грядущую новинку оснастят 3-нанометровой топовой платформой MediaTek Dimensity 9400+, 12,1-дюймовым LCD-дисплеем с разрешением 3K и кадровой частотой 144 Гц, 8-Мп основной камерой, батареей ёмкостью 10300 мАч, поддержкой 67-Вт быстрой проводной зарядки, корпусом массой 579 граммов, конфигурациями с 8/128 ГБ, 8/256 ГБ, 12/256 ГБ и 16/512 ГБ оперативной и флеш-памяти соответственно, а также серой, фиолетовой и серебристой расцветками корпуса. Предполагается, что OPPO Pad 5 дебютирует одновременно со смартфонами серии OPPO Find X9.

