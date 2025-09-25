Планшет OPPO Pad 5 выпустят 16 октября

Компания OPPO объявила, что официальная презентация планшета Pad 5 состоится 16 октября. Производитель подтвердил наличие фирменного графического интерфейса ColorOS 16. По данным авторитетного информатора Digital Chat Station, аппарат получит флагманский 3-нанометровый процессор MediaTek Dimensity 9400+, 12,1-дюймовый LCD-экран с разрешением 3K и частотой обновления 144 Гц, 8-Мп тыльную камеру, аккумулятор ёмкостью 10300 мАч, поддержку быстрой зарядки мощностью 67 Вт, корпус массой 579 граммов, версии на 8/128 ГБ, 8/256 ГБ, 12/256 ГБ и 16/512 ГБ ОЗУ и встроенной памяти соответственно, а также серую, серебристую и фиолетовую расцветки корпуса.