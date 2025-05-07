Планшет OPPO Pad SE показали на рендерах

Компания OPPO опубликовала официальные изображения планшета Pad SE, официальный релиз которого состоится 15 мая. Производитель подтвердил наличие голубой и серебристой расцветок, 11-дюймового дисплея, аккумулятора ёмкостью 9340 мАч, а также конфигураций с 6/128 ГБ, 8/128 ГБ и 8/256 ГБ оперативной и флеш-памяти соответственно. Ранее OPPO Pad SE протестировали в бенчмарке Geekbench, который подтвердил наличие 6-нанометрового процессора MediaTek Helio G99 с максимальной частотой 2,2 ГГц и графическим адаптером Mali-G57 MP2, 4 ГБ оперативной памяти и предустановленной ОС Android 15. Планшет набрал 708 и 1806 баллов в одноядерном и многоядерном тестах соответственно.

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