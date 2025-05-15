Планшет OPPO Pad SE получил 90-Гц экран

Компания OPPO объявила о выпуске бюджетного планшета Pad SE, который обойдется на дебютном китайском рынке в 900 юаней (около 10000 рублей) за базовую конфигурацию с 6 ГБ оперативной и 128 ГБ флеш-памяти.

Новинка оснащается 11-дюймовым LCD-дисплеем с разрешением 1920:1200 точек, кадровой частотой 90 Гц и пиковой яркостью 500 нит, 6-нанометровой однокристальной системой MediaTek Helio G100 с тактовой частотой до 2,2 ГГц, ОЗУ LPDDR4x, встроенной памятью UFS 2.2, батареей ёмкостью 9340 мАч, поддержкой 33-Вт быстрой проводной зарядки, корпусом толщиной 7,39 мм и массой 530 граммов, адаптерами беспроводной связи Wi-Fi 802.11 ac и Bluetooth 5.4, интерфейсом USB Type-C, двумя 5-Мп камерами и предустановленной операционной системой Android 15 с фирменной надстройкой ColorOS 15.0.1.