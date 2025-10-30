Планшет OnePlus Pad 2 появился в продаже

Компания OnePlus выпустила в продажу на дебютном китайском рынке планшет OnePlus Pad 2, который был представлен три дня назад. За новинку просят эквивалент 395 долларов в базовой версии с 8 ГБ оперативной и 256 ГБ флеш-памяти.

Напомним, что планшет имеет в своем оснащении 3-нанометровый процессор MediaTek Dimensity 9400+ с максимальной частотой 3,7 ГГц и графическим адаптером Immortalis G925 MC12, 12,1-дюймовый LCD-дисплей с разрешением 3000:2120 пикселей, адаптивной частотой обновления до 144 Гц и яркостью до 900 нит, до 16 ГБ ОЗУ стандарта LPDDR5X, до 512 ГБ встроенной памяти UFS 4.1, 8-Мп основную и 8-Мп фронтальную камеры, аккумулятор ёмкостью 10420 мАч, поддержку проводной зарядки мощностью 67 Вт и цельнометаллический корпус толщиной 5,99 мм и массой 579 граммов.
Официально: Xiaomi Pad 8 Pro получит SoC Snapdragon 8 Elite…
Компания Xiaomi объявила, что планшет Pad 8 Pro будет основан на топовой однокристальной системе Qualcomm…
Представлен планшет Redmi Pad 2 Pro…
Компания Xiaomi представила планшет Redmi Pad 2 Pro, который обойдется на европейском рынке в 280 евро за…
Red Magic Gaming Tablet 3 Pro возглавил рейтинг планшетов An…
Команда бенчмарка AnTuTu опубликовала июльский рейтинг самых мощным Android-планшетов. Первое место с 284…
Планшет OnePlus Pad 3R протестировали в бенчмарке …
В базе данных популярного бенчмарка Geekbench обнаружились результаты тестирования планшета OnePlus Pad 3…
Планшет iQOO Pad 5e показали на рендерах …
Компания iQOO опубликовала изображения планшета Pad 5e, который будет представлен 20 октября. Аппарат пре…
Планшет Redmi K Pad вышел в новом цвете …
Компания Xiaomi объявила о выпуске новой версии планшета Redmi K Pad в расцветке Golden White, которая до…
Планшет Xiaomi Pad 8 показали на пресс-фото…
Компания Xiaomi объявила, что в конце сентября будет представлен планшет Xiaomi Pad 8. Также производител…
Планшет Xiaomi Pad 8 появился в продаже …
Компания Xiaomi выпустила в китайскую продажу планшеты Xiaomi Pad 8 и Pad 8 Pro, которые были представлен…
Digma Kids A10 4G обзор и тесты. Доступный детский планшетDigma Kids A10 4G обзор и тесты. Доступный детский планшет
Недорогой 11-дюймовый планшет. Обзор Digma Pro EdgeНедорогой 11-дюймовый планшет. Обзор Digma Pro Edge
Чем порадовать близких на Новый годЧем порадовать близких на Новый год
Обзор HUAWEI MatePad 11,5 (2025) PaperMatte: новее значит лучшеОбзор HUAWEI MatePad 11,5 (2025) PaperMatte: новее значит лучше
МегаОбзор
ЭЛ № ФС 77 - 68301. Выходные данные СМИ МегаОбзор
2006-2025
© MegaObzor