Планшет OnePlus Pad 2 появился в продаже

Компания OnePlus выпустила в продажу на дебютном китайском рынке планшет OnePlus Pad 2, который был представлен три дня назад. За новинку просят эквивалент 395 долларов в базовой версии с 8 ГБ оперативной и 256 ГБ флеш-памяти.

Напомним, что планшет имеет в своем оснащении 3-нанометровый процессор MediaTek Dimensity 9400+ с максимальной частотой 3,7 ГГц и графическим адаптером Immortalis G925 MC12, 12,1-дюймовый LCD-дисплей с разрешением 3000:2120 пикселей, адаптивной частотой обновления до 144 Гц и яркостью до 900 нит, до 16 ГБ ОЗУ стандарта LPDDR5X, до 512 ГБ встроенной памяти UFS 4.1, 8-Мп основную и 8-Мп фронтальную камеры, аккумулятор ёмкостью 10420 мАч, поддержку проводной зарядки мощностью 67 Вт и цельнометаллический корпус толщиной 5,99 мм и массой 579 граммов.