Планшет OnePlus Pad 3R протестировали в бенчмарке

В базе данных популярного бенчмарка Geekbench обнаружились результаты тестирования планшета OnePlus Pad 3R, который еще не был представлен официально. Бенчмарк подтвердил наличие 12 ГБ оперативной памяти, предустановленной ОС Android 15 и 4-нанометровой однокристальной системы MediaTek Dimensity 8300 Ultra с максимальной частотой 3,35 ГГц и графическим ускорителем ARM Mali-G615 MC6. Аппарат набрал 1305 и 4010 баллов в одноядерном и многоядерном испытаниях соответственно.

Напомним, что в июле OnePlus выпустила бюджетный планшет Pad Lite с 6-нанометровым процессором MediaTek Helio G100, 11-дюймовым LCD-дисплеем с разрешением Full HD, частотой обновления до 90 Гц и яркостью 500 нит, АКБ ёмкостью 9340 мАч, поддержкой быстрой зарядки мощностью 33 Вт, четырьмя динамиками с сертификацией Hi-Res Audio и двумя 5-Мп камерами.