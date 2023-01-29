Планшет Oppo Pad 2 получит 144-Гц экран с разрешением 2K

Авторитетный информатор Digital Chat Station поделился подробностями о планшете Oppo Pad 2, официальный релиз которого состоится в ближайшие недели. По данным источника, аппарат оснастят 11-дюймовым IPS-дисплеем с разрешением 280062000 пикселей, частотой обновления изображения 144 Гц, поддержкой Dolby Vision и HDR 10+, производительной однокристальной системой MediaTek Dimensity 9000, предустановленной ОС Android 13, батареей ёмкостью 9500 мАч и поддержкой быстрой проводной зарядки мощностью 67 Вт. Ориентировочная цена планшета составляет 370 долларов.