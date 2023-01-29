Планшет Oppo Pad 2 получит 144-Гц экран с разрешением 2K Авторитетный информатор Digital Chat Station поделился подробностями о планшете Oppo Pad 2, официальный релиз которого состоится в ближайшие недели. По данным источника, аппарат оснастят 11-дюймовым IPS-дисплеем с разрешением 280062000 пикселей, частотой обновления изображения 144 Гц, поддержкой Dolby Vision и HDR 10+, производительной однокристальной системой MediaTek Dimensity 9000, предустановленной ОС Android 13, батареей ёмкостью 9500 мАч и поддержкой быстрой проводной зарядки мощностью 67 Вт. Ориентировочная цена планшета составляет 370 долларов. Авторитетный информатор Digital Chat Station поделился подробностями о планшете Oppo Pad 2, официальный релиз которого состоится в ближайшие недели. По данным источника, аппарат оснастят 11-дюймовым IPS-дисплеем с разрешением 280062000 пикселей, частотой обновления изображения 144 Гц, поддержкой Dolby Vision и HDR 10+, производительной однокристальной системой MediaTek Dimensity 9000, предустановленной ОС Android 13, батареей ёмкостью 9500 мАч и поддержкой быстрой проводной зарядки мощностью 67 Вт. Ориентировочная цена планшета составляет 370 долларов. Автор - Владимир Байзаров . Размещено: Сегодня 16:33 . Продукт - Oppo Pad 2

Обзор Huawei MatePad Pro 12.6 2022. Ультимативный планшет с …

Флагманские планшеты с большой диагональю дисплея очень нишевый продукт, и все существующие модели, заслу… Флагманские планшеты с большой диагональю дисплея очень нишевый продукт, и все существующие модели, заслу…

Планшет Lenovo Tab M9 оценили в 160 евро …

Компания Lenovo пополнила ассортимент планшетов моделью Tab M9, которая будет стоить на европейском рынке… Компания Lenovo пополнила ассортимент планшетов моделью Tab M9, которая будет стоить на европейском рынке…

Планшет Microsoft Surface Pro 9 оказался ремонтопригодным …

Команда iFixit протестировала ремонтопригодность нового планшета Microsoft Surface Pro 9 на 7 баллов из 1… Команда iFixit протестировала ремонтопригодность нового планшета Microsoft Surface Pro 9 на 7 баллов из 1…

Планшет Samsung Galaxy Tab S7 FE обновили до Android 13 …

Компания Samsung заявила о выпуске обновления фирменной оболочки One UI 5.0 на основе операционной систем… Компания Samsung заявила о выпуске обновления фирменной оболочки One UI 5.0 на основе операционной систем…

Обзор TCL Tab 10 FHD 3/32GB (9161G). Недорогой планшет с Ful…

Не так давно компания TCL представила бюджетный планшет Tab 10 FHD. Новинка получила большой экран на 10… Не так давно компания TCL представила бюджетный планшет Tab 10 FHD. Новинка получила большой экран на 10…

В России начали продаваться бюджетные планшеты TCL серии TAB…

На днях стартовали продажи доступных планшетов от TCL серии TAB, в которую вошли модели TAB 8 4G, TAB 10 … На днях стартовали продажи доступных планшетов от TCL серии TAB, в которую вошли модели TAB 8 4G, TAB 10 …

iPad Pro получит OLED-дисплеи уже в этом году…

Некоторое время назад инсайдеры поведали весьма интересную информацию о том, что компания Apple планирует… Некоторое время назад инсайдеры поведали весьма интересную информацию о том, что компания Apple планирует…