Планшет POCO Pad получил большой экран

Компания Xiaomi пополнила ассортимент планшетов моделью POCO Pad, которая будет стоить на международном рынке 300 долларов. Новинку оснастили 12,1-дюймовым IPS-экраном с разрешением 2,5K, частотой обновления 120 Гц и максимальной яркостью 600 нит, 4-нанометровой однокристальной системой Qualcomm Snapdragon 7s Gen2 с тактовой частотой до 2,4 ГГц и графическим адаптером Adreno 710, 8 ГБ оперативной и 256 ГБ флеш-памяти, батареей ёмкостью 10000 мАч, поддержкой 33-Вт проводной быстрой зарядки, селфи-камерой на 8 Мп, тыльной камерой разрешением 8 Мп, четырьмя динамиками, адаптерами беспроводной связи Wi-Fi 6 и Bluetooth 5.2, предустановленной операционной системой Xiaomi HyperOS на базе Android 14, металлическим корпусом толщиной 7,52 мм и массой 571 грамм.