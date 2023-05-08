Планшет Pixel Tablet появился на страницах Amazon

Google вновь не смогла сохранить конфиденциальную информацию о своем будущем продукте Pixel Tablet, так как информация задолго до релиза отправилась в сеть. Масштабные утечки спецификаций со страниц интернет-магазина Amazon (сейчас их уже удалили, но пользователи успели сделать скриншоты и сохранить страницы) показывают, что данный планшет будет впечатлять своей продолжительностью работы аккумулятора от одного заряда, но разочарует по множеству других параметров, на которые многие обращают своё внимание. Начать стоит с дисплея — в предложении на Amazon (японский регион) говорится, что планшет Pixel будет оснащён 10,95-дюймовой IPS LCD-панелью с разрешением 2560x1600 пикселей и яркостью 500 нит.К сожалению, производитель почему-то отказался от высокой частоты обновления матрицы, так что планшет поступит в продажу исключительно с 60 Гц — это странно, ведь планшет является флагманских гаджетом и у конкурентов высокая частота давно есть.

Если говорить о возможностях подключения периферии, планшет будет оснащён портом USB-C 3.2 Gen 1, Wi-Fi 6, Bluetooth 5.2 и UWB (в России поддерживаться не будет). К сожалению, аппаратное обеспечение камеры, судя по объявлению в сети, будет достаточно посредственным, так как планшет Pixel будет оснащён одним фронтальным и одним тыльным датчиком изображения с разрешением 8 Мп, способным записывать видео с разрешением 1080p при 30 кадрах в секунду. Ещё одним разочарованием планшета, помимо процессора Tensor G2, является память прошлого поколения UFS 3.1. В объявлении указывается, что планшет Pixel будет предлагаться в вариантах с 128 ГБ и 256 ГБ памяти, и обе версии будут иметь более низкую скорость чтения и записи.
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