Планшет Realme Pad оценен в 20 тысяч рублей

Компания Realme поделилась подробностями российского релиза планшета Realme Pad, который уже продается в Европе и Китае. Новинка станет доступна для покупки 19 мая по цене от 29 тысяч рублей за вариант с 4 ГБ ОЗУ и 64 ГБ флеш-памяти и только с Wi-Fi.

Напомним, что планшет оснащается алюминиевым корпусом толщиной 6,9 мм и массой 440 граммов, 10,4-дюймовым ЖК-дисплеем с разрешением 2000:1200 пикселей и кадровой частотой 60 Гц, основной и фронтальной камерами разрешением 8 Мп, батареей ёмкостью 7100 мАч, поддержкой быстрой зарядки мощностью 18 Вт, платформой MediaTek Helio G80, адаптерами беспроводной связи Wi-Fi (802.11ac, 2,4 и 5 ГГц) и Bluetooth 5.0, 3,5-мм разъемом, интерфейсом USB Type-C и предустановленной ОС Android 11 с фирменной надстройкой Realme UI for Pad.