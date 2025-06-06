Планшет Red Magic Gaming Pad 3 Pro получит батарею на 8200 мАч

Компания ZTE раскрыла подробности о компактном игровом планшете Red Magic Gaming Pad 3 Pro, официальная презентация которого запланирована на 11 июня. Итак, аппарат оснастят аккумулятором ёмкостью 8200 мАч и поддержкой 80-Вт проводной быстрой зарядки, которая зарядит устройство с 0 до 50% всего 22 минуты. При этом в планшете будет использоваться технология обходной зарядки. Отметим, что прямой конкурент Lenovo Legion Y700 Gen 4 имеет батарею на 7600 мАч и зарядку мощностью 68 Вт.

Также Red Magic Gaming Pad 3 Pro получит OLED-дисплей с частотой регулировки ШИМ 5280 Гц, что спасет глаза пользователей от усталости во время долгих игровых сессий.