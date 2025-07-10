Планшет Redmi Pad 2 выпустили в России

Отечественные ритейлеры выпустили в продажу планшеты Redmi Pad 2 и Redmi Pad 2 4G, которые оценены в 16 и 18 тысяч рублей за базовую конфигурацию с 4 ГБ оперативной и 128 ГБ флеш-памяти соответственно. Напомним, что новинки оснастили 6-нанометровой однокристальной системой MediaTek Helio G100-Ultra с максимальной частотой 2,4 ГГц, оперативной памятью LPDDR4X, флеш-памятью UFS 2.2, 11-дюймовым дисплеем с разрешением 2560:1600 пикселей, частотой обновления 90 Гц и яркостью до 600 нит, фронтальной камерой на 5 Мп, тыльной камерой разрешением 8 Мп, корпусом толщиной 7,36 мм, аккумулятором ёмкостью 9000 мАч, поддержкой быстрой зарядки мощностью 18 Вт и оболочкой HyperOS 2 на базе ОС Android 15.