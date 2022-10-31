Планшет Redmi Pad появился в продаже

Компания Xiaomi выпустила в китайскую продажу планшет Redmi Pad, который, как стало недавно известно, выйдет в России в следующем месяце. В Поднебесной новинка оценена в 150 и 190 долларов за варианты с 4/128 и 6/128 ГБ оперативной и флеш-памяти соответственно.

Планшет также характеризуется 10,61-дюймовым IPS-дисплеем с разрешением 2000:1200 пикселей, кадровой частотой 90 Гц, яркостью 400 кд/кв.м и контрастностью 1500:1, однокристальной системой MediaTek Helio G99 с графикой Arm Mali-G57 MC2, 8-Мп основной и 8-Мп фронтальной камерами, аккумулятором ёмкостью 8000 мАч, поддержкой проводной зарядки мощностью 18 Вт, ОС Android 12 с оболочкой MIUI 13 for Pad «из коробки», толщиной 7 мм, массой 445 граммов, четырьмя громкоговорителями и поддержкой Dolby Atmos.