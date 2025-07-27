Планшет Samsung Galaxy Tab S11 показали на фото

В базе регулятора Safety Korea обнаружились фотографии планшета Samsung Galaxy Tab S11, S11 Ultra и S10 Lite, которые еще не были представлены официально. Судя по снимкам, базовая модель получит корпус с габаритами 255:165 мм и ориентировочную диагональ экрана 11 дюймов. Также отметим одинарную фронтальную камеру в Galaxy Tab S11 Ultra вместо сдвоенной у предшественника.

Ранее сообщалось, что Galaxy Tab S11 Ultra оснастят 14,6-дюймовым AMOLED-дисплеем и 3-нанометровым флагманским процессором MediaTek Dimensity 9400+ с тактовой частотой до 3,6 ГГц и графическим ускорителем Mali-G925 Immortalis MP12.

Xiaomi готовит XRING 02 для автомобилей и планшетов…
Инсайдеры сообщают, что компания Xiaomi работает над собственным чипом под названием XRING 02 — это уже в…
Планшет Lenovo Xiaoxin Tablet 12.1 показали на пресс-рендера…
Компания Lenovo опубликовала тизеры планшета Xiaoxin Tablet 12.1, который еще не был представлен официаль…
Xiaomi представила планшет Redmi Pad 2…
Сегодня состоялась презентация Redmi Pad 2 — нового пополнения в линейке планшетов Xiaomi. Это преемник б…
Планшет OnePlus Pad 3 оценили в 600 евро …
Компания OnePlus объявила о выпуске на международный рынок планшета Pad 3, который основан на флагманском…
Продажи планшетов в 2025 году взлетели на 8,5%…
По данным аналитической компании Canalys, в первом квартале 2025 года глобальный рынок планшетов показал …
Новый iPad Pro получит сразу две селфи-камеры…
Стоит отметить, что iPad Pro с чипом M4 является крайне производительным решением, готовым справиться с п…
Представлен складной смартфон HONOR Magic V5…
Компания HONOR объявила о выпуске складного смартфона Magic V5, который получил заднюю ударопрочную панел…
Планшет Samsung Galaxy Tab A11 засветился в сети …
В базах данных регуляторов FCC и IMEI обнаружились упоминания планшета Samsung Galaxy Tab A11, релиз кото…
Чем порадовать близких на Новый годЧем порадовать близких на Новый год
Флагманский планшет для дома и офиса. Обзор HONOR MagicPad 2Флагманский планшет для дома и офиса. Обзор HONOR MagicPad 2
Digma Kids A10 4G обзор и тесты. Доступный детский планшетDigma Kids A10 4G обзор и тесты. Доступный детский планшет
Главный планшет 2024 года. Обзор Huawei MatePad Pro 12,2Главный планшет 2024 года. Обзор Huawei MatePad Pro 12,2"
Недорогой планшет для детей дошкольного возраста. Обзор Digma Kids A7Недорогой планшет для детей дошкольного возраста. Обзор Digma Kids A7
МегаОбзор
ЭЛ № ФС 77 - 68301. Выходные данные СМИ МегаОбзор
2006-2025
© MegaObzor