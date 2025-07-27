Планшет Samsung Galaxy Tab S11 показали на фото

В базе регулятора Safety Korea обнаружились фотографии планшета Samsung Galaxy Tab S11, S11 Ultra и S10 Lite, которые еще не были представлены официально. Судя по снимкам, базовая модель получит корпус с габаритами 255:165 мм и ориентировочную диагональ экрана 11 дюймов. Также отметим одинарную фронтальную камеру в Galaxy Tab S11 Ultra вместо сдвоенной у предшественника.

Ранее сообщалось, что Galaxy Tab S11 Ultra оснастят 14,6-дюймовым AMOLED-дисплеем и 3-нанометровым флагманским процессором MediaTek Dimensity 9400+ с тактовой частотой до 3,6 ГГц и графическим ускорителем Mali-G925 Immortalis MP12.