Планшет Samsung Galaxy Tab S4 засветился в базе Wi-Fi Alliance

В базе данных Wi-Fi Alliance обнаружились сведения о планшете Samsung SM-T835, работающим под управлением Android 8.0 Oreo. Недавно аппарат под таким названием засветился в базах данных GFXBench и HTML5 Test. Предполагается, что речь идет о планшете Galaxy Tab S4. Если верить бенчмарку GFXBench, аппарат получит 10,5-дюймовый Super AMOLED дисплей с разрешением 2560:1600 пикселей, восьмиядерный процессор Qualcomm Snapdragon 835 с тактовой частотой до 2,45 ГГц и графикой Adreno 540, 4 ГБ оперативной и 64 ГБ встроенной памяти, 12 Мп основную и 8 Мп фронтальную камеры.