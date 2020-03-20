Планшет Samsung Galaxy Tab S6 Lite показали на рендере

Профильный ресурс Slashleaks поделился детальным рендером планшета Samsung Galaxy Tab S6 Lite, который еще не был представлен официально. Предполагается, что перед нами несколько облегченная в плане характеристик версия прошлогоднего Galaxy Tab S6. Планшету прочат фирменную восьмиядерную платформу Exynos 9611 с тактовой частотой до 2,3 ГГц и графикой Mali-G72 MP3, 4 ГБ оперативной памяти, 10-дюймовый Super AMOLED-дисплей, поддержку пера S Pen, а также предустановленную операционную систему Android 10. Устройство выйдет в версии только с Wi-Fi и Wi-Fi/LTE. Предполагается, что официальный дебют Samsung Galaxy Tab S6 Lite состоится в первой половине 2020 года.