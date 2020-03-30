Планшет Samsung Galaxy Tab S6 Litе засветился на сайте Amazon

Неанонсированный планшет Galaxy Tab S6 Litе компаний Samsung засветился на сайте Amazon.

Согласно скриншоту с сайта Amazon, планшет получит ценник в 428 евро с версий LTE. Версия без поддержки SIM карты будет стоит дешевле.

Планшет Samsung Galaxy Tab S6 Litе оснастят IPS дисплеем с диагональю 10.4 дюйма, с разрешением экрана 2000х1200 пикселей. За производительность смартфона будет отвечать восьмиядерный процессор Exynos 9611 в паре с 4 ГБ ОЗУ и 64 ГБ ПЗУ. За автономность смартфона будет отвечать аккумулятор ёмкостью 7040 мАч с поддержкой быстрой зарядки.

Также новинка получит поддержку фирменного стилуса S Pen, NFC модуль, Bluetooth, GPS и слот дл карты памяти microSD.

Работать Galaxy Tab S6 Litе будет на операционной системе Android 10 с фирменной оболочкой One UI 2.0.