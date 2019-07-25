Планшет Samsung Galaxy Tab S6 получит аудиосистему AKG с четырьмя динамиками

Компания Samsung готовит к выпуску новый планшетный компьютер Galaxy Tab S6. Гаджет получит 10,5-дюймовый дисплей, процессор Qualcomm Snapdragon 855, 6 Гбайт ОЗУ, флеш-накопитель вместимостью 128/256 Гбайт, двойную основную камеру, а также аудиосистему AKG с четырьмя динамиками и симметричный порт USB Type-C. Сообщается, что пользователи смогут подключить к планшету клавиатуру, трансформировав его в мини-ноутбук. Дебют устройства ожидается 7 августа этого года. О стоимости новинки пока не сообщается.