Планшет Samsung Galaxy Tab S6 уже в продаже

Компания Samsung Electronics объявил о старте продаж Galaxy Tab S6 LTE в России. Новинка доступна в официальном онлайн-магазине Samsung, фирменных салонах компании, а также у партнеров в сером, голубом и золотом цветах.

Планшет вызвал большой интерес пользователей еще до поступления в продажу. Самым популярным цветом устройства оказался серый.

Новинка получила 10,5-дюймовый Super AMOLED дисплей со встроенным сканером отпечатков пальцев, усовершенствованную камеру c двойным модулем с ультрашироким объективом (123 градуса). Характерная особенность гаджета — обновленное электронное перо S Pen с расширенными возможностями для фото и видеосъемки, управления контентом на расстоянии, преобразования рукописных записей в цифровой текст и его экспорта в другие форматы в один клик.

С функциональной клавишей DeX на новом чехле-клавиатуре Galaxy Tab S6 можно запускать и выключать DeX одним нажатием клавиши. Эргономика клавиатуры теперь она оснащена подставкой для S Pen, позволяет регулировать угол наклона установки устройства и обладает сенсорной панелью и новыми функциональными клавишами. Это позволят Tab S6 превращаться в производительный и функциональный инструмент для работы, способный справиться практически со всеми задачами стандартного ноутбука.

Рекомендованная розничная цена Samsung Galaxy Tab S6 LTE — 59 990 руб.