Планшет Samsung Galaxy Tab S7 FE

В базе данных консоли Google обнаружились сведения о планшетах Samsung с модельными номерами SM-T737 и SM-T736B. Речь идет о двух версиях модели Galaxy Tab S7 FE, одну из которых оснастят поддержкой мобильных сетей пятого поколения. Сообщается, что аппарат получит восьмиядерную платформу Snapdragon 750G, дисплей с разрешением 2560:1600 пикселей, поддержку стилуса S Pen, 4 ГБ оперативной памяти и предустановленную операционную систему Android 11.

Ранее в сети засветилась модель Galaxy Tab S7 Lite, которой прочат процессор Snapdragon 765G и 12,4-дюймовый IPS-экран с разрешением 2560:1600 пикселей.
Комментарии и отзывы Samsung Galaxy Tab S7 FE
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