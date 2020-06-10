Планшет Samsung Galaxy Tab S7 получит аккумулятор на 7760 мАч

Сетевые источники поделились подробностями о планшете Samsung Galaxy Tab S7, который фигурирует под кодовыми обозначениями SM-T870 и SM-T875. Предполагается, что речь идет о версиях планшета с поддержкой только Wi-Fi и 4G. Также сообщается, что Tab S7 получит аккумулятор ёмкостью 7760 мАч и 11-дюймовый дисплей.

Ранее в базе данных Bluetooth SIG засветилась старшая модель Samsung Galaxy Tab S7+. Она должна получить 12,4-дюймовую Super AMOLED-панель с разрешением QHD и поддержкой высокого динамического диапазона HDR10+, фирменное перо S Pen, аккумулятор ёмкостью 10090 мАч, поддержку быстрой зарядки мощностью 25 Вт, порт USB Type-C, модули Wi-Fi 6 и Bluetooth 5.0, модем 5G, аудиосистему AKG со стереофоническими динамиками, слот для карт памяти microSD, предустановленную ОС Android 10 с фирменной оболочкой One UI 2, а также серую, синюю и коричневую расцветки.
Комментарии и отзывы Samsung Galaxy Tab S7
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