Планшет Vivo Pad 5e появился в продаже

Компания Vivo выпустила в китайскую продажу планшет Vivo Pad 5e, который был представлен в начале октября. За новинку просят эквивалент 280 долларов в базовой версии с 8/128 ГБ оперативной и встроенной памяти. Цена варианта с экраном Soft Light составляет 310 долларов.

Напомним, что планшет имеет в своем оснащении 4-нм однокристальную систему Qualcomm Snapdragon 8s Gen 3 с тактовой частотой до 3 ГГц, 12,1-дюймовый LCD-экран с разрешением 2800:1968 пикселей, адаптивной частотой обновления до 144 Гц, оперативную память LPDDR5X, встроенную память UFS 3.1 и UFS 4.1 в зависимости от версии, ОС Android 15 с фирменной оболочкой OriginOS 5 «из коробки», АКБ ёмкостью 10000 мАч, поддержку быстрой зарядки мощностью 44 Вт, основную камеру на 8 Мп и фронтальную камеру разрешением 5 Мп, корпус толщиной 6,62 мм, четыре динамика и поддержку Wi-Fi 6.