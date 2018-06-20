Планшет Xiaomi Mi Pad 4 представят 25 июня

Компания Xiaomi объявила о том, что ее новый флагманский планшет будет официально представлен 25 июня. Слухи прочат грядущей новинке 7,9-дюймовый дисплей с соотношением сторон 18:9, восьмиядерную платформу Snapdragon 660, аккумулятор на 6000 мАч и 13-Мп основную камеру.

Напомним, что вышедший в прошлом году Xiaomi Mi Pad 3 получил 7,9-дюймовый дисплей с разрешением 2048:1536 пикселей, 6-ядерный MediaTek MT8176 с тактовой частотой 2,1 ГГц, графический ускоритель PowerVR GX6250, 4 ГБ оперативной и 64 ГБ встроенной памяти, 13-Мп основная и 5-Мп фронтальная камеры, аккумулятор на 6600 мАч с поддержкой быстрой зарядки, порт USB-C, а также модули Bluetooth 4.1 и Wi-Fi 802.11ac.