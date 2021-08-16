Планшет Xiaomi Mi Pad 5 Pro появился в продаже

Компания Xiaomi выпустила в китайскую продажу планшеты Mi Pad 5 и Mi Pad 5 Pro, которые оценены от 310 и от 385 долларов соответственно за версию с 6 ГБ ОЗУ и 128 ГБ флеш-памяти. Напомним, что старшую модель оснастили 11-дюймовым IPS-дисплеем с разрешением 2560:1600 пикселей, кадровой частотой 120 Гц, яркостью 500 кд/м2 и поддержкой HDR10, батареей ёмкостью 8600 мАч, поддержкой проводной зарядки мощностью 67 Вт, восемью динамиками Dolby Atmos, сдвоенными камерами на 50 Мп и 13 Мп, а также 5 Мп и 8 Мп, толщиной 6,86 мм и массой 515 г. Младшая модель отличается чипсетом Qualcomm Snapdragon 860, аккумулятором на 8760 мАч, зарядкой на 33 Вт, а также 13 Мп и 8 Мп камерами.