Планшет Xiaomi Mi Рad 4 получит SoC Snapdragon 660

2018-06-21, Автор - Владимир Байзаров; Продукт - Xiaomi Mi Рad 4 ; [107]
Вчера компания Xiaomi объявила о том, что ее новый флагманский планшет будет официально представлен 25 июня. Сегодня китайский производитель подтвердил, что устройство будет построено на восьмиядерной платформе платформу Snapdragon 660. Также слухи прочат грядущей новинке 7,9-дюймовый дисплей с соотношением сторон 18:9, аккумулятор на 6000 мАч и 13-Мп основную камеру.

Напомним, что вышедший в прошлом году Xiaomi Mi Pad 3 получил 7,9-дюймовый дисплей с разрешением 2048:1536 пикселей, 6-ядерный MediaTek MT8176 с тактовой частотой 2,1 ГГц, графический ускоритель PowerVR GX6250, 4 ГБ оперативной и 64 ГБ встроенной памяти, 13-Мп основную и 5-Мп фронтальную камеры, аккумулятор на 6600 мАч с поддержкой быстрой зарядки, порт USB-C, а также модули Bluetooth 4.1 и Wi-Fi 802.11ac.

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