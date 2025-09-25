Планшет Xiaomi Pad 8 оценили в 310 долларов

Компания Xiaomi пополнила ассортимент планшетов моделью Xiaomi Pad 8, которая основана на производительном 4-нанометровом процессоре Qualcomm Snapdragon 8s Gen 4. Новинку также оснастили 11,2-дюймовым IPS-дисплеем с разрешением 3200:2136 точек, кадровой частотой 144 Гц, соотношением сторон 3:2, яркостью до 800 нит, поддержкой стилуса и версией с защитой зрения Soft Light, металлическим корпусом толщиной 5,75 мм и массой 485 граммов, тыльной камерой на 13 Мп и селфи-камерой разрешением 8 Мп, батареей ёмкостью 9200 мАч и поддержкой 45-Вт быстрой проводной зарядки. Планшет оценен на дебютном китайском рынке в эквивалент 310, 350 и 390 долларов за конфигурации с 8/128 ГБ, 8/256 ГБ и 12/256 ГБ оперативной и флеш-памяти соответственно.