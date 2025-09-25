Планшет Xiaomi Pad 8 оценили в 310 долларов

Компания Xiaomi пополнила ассортимент планшетов моделью Xiaomi Pad 8, которая основана на производительном 4-нанометровом процессоре Qualcomm Snapdragon 8s Gen 4. Новинку также оснастили 11,2-дюймовым IPS-дисплеем с разрешением 3200:2136 точек, кадровой частотой 144 Гц, соотношением сторон 3:2, яркостью до 800 нит, поддержкой стилуса и версией с защитой зрения Soft Light, металлическим корпусом толщиной 5,75 мм и массой 485 граммов, тыльной камерой на 13 Мп и селфи-камерой разрешением 8 Мп, батареей ёмкостью 9200 мАч и поддержкой 45-Вт быстрой проводной зарядки. Планшет оценен на дебютном китайском рынке в эквивалент 310, 350 и 390 долларов за конфигурации с 8/128 ГБ, 8/256 ГБ и 12/256 ГБ оперативной и флеш-памяти соответственно.

Компактный Huawei MatePad Mini показали на фото …
В сети появились качественные фотографии компактного планшета Huawei MatePad Mini, который будет представ…
Представлен планшет Vaio TL12 с 12,6-дюймовым AMOLED-экраном…
Японский производитель Vaio выпустил на бразильский рынок планшет Vaio TL12, который оценен в эквивалент …
Представлен недорогой планшет OnePlus Pad Lite…
Компания OnePlus пополнила ассортимент планшетов моделью Pad Lite, которая основана на 6-нанометровой одн…
Планшет Samsung Galaxy Tab S10 Lite 5G получит 45-Вт зарядку…
В базе данных Google Play Console обнаружились сведения о планшете Samsung Galaxy Tab S10 Lite 5G (модель…
Huawei представита планшет MatePad Air 12…
Сегодня компания Huawei официально представила планшет MatePad Air 12, который оснащён 12-дюймовым IPS-ди…
Складной iPad могут выпустить лишь в 2028 году…
Apple по-прежнему лидирует на мировом рынке планшетов, однако этот сегмент уже несколько лет остаётся ста…
Планшет Lenovo Xiaoxin Tablet 12.1 получит 45-Вт зарядку …
Компания Lenovo раскрыла характеристики планшета Xiaoxin Tablet 12.1, который будет официально представле…
Планшет OnePlus Pad mini получит топовый процессор…
Авторитетный инсайдер Digital Chat Station поделился подробностями о компактном планшете компании OnePlus…
Главный планшет 2024 года. Обзор Huawei MatePad Pro 12,2Главный планшет 2024 года. Обзор Huawei MatePad Pro 12,2"
Digma Kids A10 4G обзор и тесты. Доступный детский планшетDigma Kids A10 4G обзор и тесты. Доступный детский планшет
Недорогой планшет для детей дошкольного возраста. Обзор Digma Kids A7Недорогой планшет для детей дошкольного возраста. Обзор Digma Kids A7
Обзор HUAWEI MatePad 11,5 (2025) PaperMatte: новее значит лучшеОбзор HUAWEI MatePad 11,5 (2025) PaperMatte: новее значит лучше
Чем порадовать близких на Новый годЧем порадовать близких на Новый год
МегаОбзор
ЭЛ № ФС 77 - 68301. Выходные данные СМИ МегаОбзор
2006-2025
© MegaObzor