Планшеты Xiaomi Mi Pad 5 оказались бестселлерами

Компания Xiaomi объявила о том, что планшеты Xiaomi Mi Pad 5 и Mi Pad 5 Pro вызвали огромный спрос и стали дефицитными на китайском рынке. Напомним, что в ходе первой распродажи были распроданы все 200 тысяч экземпляров, а чуть позже в магазинах образовался дефицит стилусов и клавиатур для планшетов. Вторая партия также была раскуплена сразу после начала продаж. Напомним, что планшеты оценены от 310 и от 385 долларов соответственно за базовую версию с 6 ГБ оперативной и 128 ГБ флеш-памяти. Ранее стало известно, что европейские продажи новинок стартуют в сентябре.

Комментарии и отзывы Xiaomi Mi Pad 5 Pro
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